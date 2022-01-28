Об этом экс-министр заявил в студии «24 Канала», передает «НБН».

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что в ближайшие недели Россия не пойдет на полномасштабное вторжение в Украину. Он объяснил, почему придерживается такого мнения.

Первое, что отметил экс-министр это то, что недавно состоялась встреча политических советников лидеров «нормандской четверки». Стороны договорились встретиться через 2 недели. Огрызко считает, что в течение этих двух недель Россия не пойдет на полномасштабное вторжение.

Кроме того, 4 февраля в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. Дипломат считает, что Китай может повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы тот не начинал новых военных операций против Украины в это время и таким образом, не затмевал Олимпиаду в Пекине.

«Китай не заинтересован в том, чтобы во время Олимпиады происходили такие действия. Поэтому, здесь эти два момента сходятся в один. Думаю, что в ближайшие 2-3 недели, месяц новое вторжение маловероятно… Думаю, что Китай может повлиять на Москву, а Москва может прислушаться (к Пекину, — ред.)», — считает Огрызко.

По словам дипломата, Украина должна использовать это время для укрепления своей обороноспособности.

К слову, экс-советник Путина, экономист Андрей Илларионов считает, что президент РФ не пойдет на большую войну с Украиной.