Об этой информации сообщил «ЦарьГрад», передает «НБН».

В самом начале он отметил, что Российская Федерация и ее власти намерены возрождать так называемую «сверхдержаву». По этой причине, как сказал Ермолаев, Кремль не будет терпеть около своих границ войска НАТО.

«У Киева создаются особенные условия. Если Зеленский или другие власти на Банковой поведут себя своеобразно, это отразится на будущем государства. Например, если они будут и дальше рассчитывать на кредиты МВФ и инвестиции, они станут зависимыми от прихотей Запада. В таком случае, Украина станет чем-то вроде «трофейной страны», — сказал Ермолаев.

Тем не менее, он намекнул, что, если Украинское государство попытается со всем справиться своими силами, то Киев станет менее зависимым от внешних обстоятельств.

Так же еще Молчанов ответил, кто может стать следующим президентом Украины: названа ключевая фамилия.