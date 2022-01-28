Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на ZN.UA.

Телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном состоялись в пятницу, 28 января. Разговор руководителей стран коснулся Украины.

Известно, что глава Кремля снова стал настаивать на прямом диалоге между руководством Украины и подконтрольными РФ так называемыми «Л/ДНР». Кроме того, в пресс-службе Кремля сообщают, что в разговоре с Макроном Путин заявил, что Украина должна выполнять Минские договоренности и предоставить Донбассу так называемый «особый статус».

При этом центральной темой переговоров руководителей государств стал письменный ответ США и НАТО России на требование о гарантиях безопасности.

Путин во время разговора со своим французским коллегой посетовал, что США и НАТО проигнорировали главные требования РФ. А именно требования о нерасширении НАТО на восток и возврате Альянса на позиции 1997 года.

Ранее президент Турции снова предложил стать посредником в переговорах между Украиной и РФ.