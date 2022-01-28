Как информирует «НБН», во время брифинга украинский лидер отметил, что самым большим риском для нас является расшатывание ситуации внутри государства.

Цитата из заявления Зеленского:

«Мнение всех наших союзников сходится на том, что максимальным риском для суверенитета нашей страны является подрыв ситуации внутри государства. И для нас это может оказаться самой слабой вещью».

Касательно того, как можно уменьшить риск эскалации со стороны Москвы, Зеленский заявил, что для этого нужно, чтобы объединились население, Вооруженные силы Украины, а также представители власти.

«Уровень доверия к действующему лидеру, единство власти, а также понимание политиков, мудрое, что они бывшие президенты, или будущие, превращает нашу страну в объединенное и сильное государство. Вероятность нагнетания ситуации со стороны Москвы будет значительно уменьшаться, если мы будем объединены народом, Вооруженными силами, а также стабильной властью».

Кроме того, известно, что Владимир Зеленский обратился к Западу с просьбой предотвратить вторжение РФ.