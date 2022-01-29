Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью политика от «ОПЗЖ» телевизионному каналу UkrLive, двадцать восьмого января, Медведчук указал на главное расхождение в хартиях о партнерстве Украины и Штатов.

Цитата из заявления Медведчука:

«Что интересно, никто у нас даже не посмотрел на тот факт, что в ноябре месяце минувшего года была завизирована новая хартия стратегического партнерства между Вашингтоном и Киевом. Но я присмотрелся к этому пассажу. В предыдущей хартии в том месте, где шла речь о вступлении Украинского государства в Альянс говорилось, что Белый дом поддерживает интеграцию Украины в НАТО. А вот в новой хартии уже написано, что американская власть поддерживает стремление нашей страны о предоставлении членства в НАТО».

В это же время сопредседатель «ОПЗЖ» добавил, что в Штатах прекрасно понимают, что такое Украина в качестве члена НАТО. По словам Медведчука, им точно не нужно это, ведь два года они идут путем освоения со стороны Альянса украинской территории.

Стоит отметить, что свою позицию по вступлению Украины в НАТО ранее уже высказал олигарх Дмитрий Фирташ.