Как информирует «НБН» со ссылкой на TVP.info., об этом в субботу, двадцать девятого января, рассказал спикер польского правительства Петр Мюллер.

Цитата из заявления Мюллера:

«Варшава продолжает оказывать поддержку Украинскому государству в деятельности, которая была направлена на предотвращение агрессии со стороны Российской Федерации. Польский премьер Моравецкий проведет встречу с Зеленским и Шмыгалем в Киеве. Она запланирована на вторник, первого февраля».

В это же время, Мюллер добавил, что польская сторона все возможное сделает для того, чтобы мир в Европе был сохранен.

Не так давно Зеленский уже встречался с польским лидером Дудой, в ходе чего стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе. А в средине января в Польше и вовсе сделали громкое заявление о вторжении РФ в нашу страну уже в ближайшие дни.