Единственный журналист из Украины, аккредитованный в РФ, Роман Цымбалюк утверждает, что мир все же кое-что понял в отношении президента-агрессора.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По его словам, наше государство начало получать поддержку от других стран, поскольку международному сообществу при взгляде на российского лидера Владимира Путина мерещится диктатор нацисткой Германии Адольф Гитлер.

Цымбалюк обратил внимание на то, что страна-оккупант еще не совершила нападение на Украинское государство, а весь мир бросился на ему помощь. В частности, официальный Киев получит помощь от Чехии в виде боеприпасов и пистолетов. На стороне нашей страны, по убеждению журналиста, и власти Германии.

Он добавил, что угроза введения западных санкционных мер в отношении Российской Федерации «освежает» Москву.

Ранее Цымбалюк назвал президента страны-агрессора «украинским агентом», который работает на благо нашей страны. Журналист утверждает, что Путин сделал больше, чем кто-либо другой для интеграции Украинского государства в Североатлантический Альянс.