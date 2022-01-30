Советник Главнокомандующего ВСУ в публикации на странице в Facebook заявил, что украинское руководство не должно умалять риск обострения военных действий на Востоке Украины или любые угрозы нападения армии страны-оккупанта в наше государство.

Ярош подчеркнул, что разговоры представителей власти о том, что Российская Федерация не начнет войну, могут стать диверсией против способности украинского народа устранить внешние угрозы, информирует «НБН».

Командующий УДА опасается, что из-за «миротворческих» заявлений официального Киева Запад может прекратить осуществление военной помощи ВСУ.

Ярош, обращаясь к Зеленскому, призвал его тщательно обдумывать свои слова прежде, чем делать высказывания, которые подыгрывают агентуре РФ в украинской власти. Он напомнил, что от каждого слова президента сейчас зависит будущее всей Украины.

Также командующий УДА рассказал, какой приказ главнокомандующего ВС Украины не будут выполнять военнослужащие. Он рассказал, на что не пойдут украинские добровольцы.