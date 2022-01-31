Об этой информации сообщи Порошенко в своем Телеграме, передает «НБН».

Изначально Порошенко не стал делать больших вступлений. Однако он предупредил, что реальную цель Путина уже видят фактически все. По словам экс-президента, она заключается в том, что Кремль хочет возобновить либо Российскую Империю, либо Советский Союз.

«Украина нуждается только в оборонительном вооружении. Мы не демонстрируем ни одной причины для провокаций. На протяжении всех этих лет со стороны России нас множество раз атаковали. Они убивали наших солдат – наших украинцев», — сказал политик следом.

В конце лидер партии «Европейская Солидарность» добавил, что Украина уже с 2014 года имеет дело с российской агрессией. По этой причине, как уверяет Порошенко, страна должна выстоять против любого витка агрессии со стороны Кремля.

Тем временем, Молчанов ответил, кто может стать следующим президентом Украины: названа ключевая фамилия.