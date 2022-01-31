Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Юлии Тимошенко, где опубликовано ее выступление на Согласительном совете.

Народная избранница, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко считает, что РФ хочет принудить Украину к выполнению Минских соглашений. Сами Минские договоренности политик называет «ловушкой» для Украины. По ее словам, их реализация приведет к потере суверенитета Украиной.

«Мы внимательно проанализировали происходящую ситуацию, и вся эта эскалация возле наших границ она связана не с тем, чтобы начать против нашего государства полномасштабную войну, хоть и этот риск всегда остается, а для того, чтобы заставить Украину выполнять Минские соглашения», — заявила политик.

По словам народной избранницы, Минские соглашения – это политический вариант захвата Украины Россией. Она отметила, что этот документ чаще всего цитируют представители РФ на международной арене.

Юлия Владимировна заявила, что из этой ловушки надо выходить. Она предложила всем фракциям выразить от имени украинского парламента единую позицию о том, что Минские соглашения являются неприемлемыми для Украины и не могут быть реализованы в том виде, в котором есть сейчас.

Кроме того, политик сказала, что сейчас выйти из тупика может помочь Будапештский меморандум. По мнению народной избранницы, он поможет организовать действенные переговоры.

А для решения экономический и других проблем внутри страны Тимошенко предлагает объединиться политическим силам в правительство Национального единства.

Примечательно, что на прошлой неделе Тимошенко обратилась к президенту Зеленскому с призывом отвергнуть все политические амбиции и создать правительство Национального единства. Такое заявление она сделала во время выступления на Согласительном совете ВР.