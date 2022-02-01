Информацию передает «НБН», ссылаясь на Donpress.com.

По его словам, уже подготовлено порядка 16 тысяч человек, имеющих опыт боевых действий, готовых в ближайшее время отправиться в район боевых действий на Донбассе.

«Отряды добровольцев сформированы и готовы к отправке, места их дислокации не афишируются по понятным причинам. Все бойцы имеют опыт боевых действий, в том числе и командиры, многие из которых — это бывшие российские офицеры. В случае наступления ВСУ все они готовы немедленно вступить в бой», — заявил Бородай.

Далее российский депутат отметил, что «Союз добровольцев Донбасса» не является госструктурой, а имеет статус межрегиональной общественной организации.

«Численность организации составляет 16 000 человек. Многие являются уроженцами Донбасса, либо имеют там родственников, но проживают в Ростовской области»,— сообщил экс-боевик.

Также он добавил, что отделения «Союза» существуют на большей части территории России и численность его членов может значительно вырасти, в случае обострения ситуации в ОРДЛО.

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