Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на пресс-конференцию президента РФ по итогам переговоров с президентом Венгрии.

Глава Кремля Владимир Путин опасается, что после того, как Украину примут в НАТО, ВСУ попытаются военным путем освободить захваченный Россией полуостров Крым.

«Вот внимательно послушайте, что я скажу. В доктринальных документах Украины сказано, что они собираются вернуть Крым, в том числе, военным путем. Они об этом не говорят публично, но в документах написано», — заявил хозяин Кремля.

Выступая на пресс-конференции, российский президент предложил представить, что Украина вступила в НАТО и после этого начала военную операцию по освобождению Крыма и Донбасса.

Руководитель РФ заявил, что в таком случае его стране придется воевать с военным блоком НАТО.

«Кто-то об этом подумал? Похоже, что нет», — заявил глава Кремля.

Стоить отметить, что ранее российские журналисты поинтересовались у граждан РФ, как они относятся к блоку НАТО. Большинство россиян не стали скрывать свое враждебное отношение к Альянсу, но при этом не смогли ответить, почему так плохо относятся к военно-политическому блоку.