Об этом сообщает «НБН».

Российские журналисты, авторы проекта «Что делать?» поинтересовались у россиян, как те относятся к НАТО и Европейскому Союзу и спросили, хотят ли они, чтобы РФ вступила в Альянс и ЕС.

Примечательно, что большинство опрошенных довольно эмоционально реагировали на данный вопрос. Жители РФ не стали скрывать свое враждебное отношение к НАТО и ЕС.

«Ни в коем случае… Разврат, ужас, колонизация», — сказал мужчина. «Это наши враги. Ни в коем случае», — ответил еще один мужчина.

При этом часть опрошенных не смогла ответить на вопрос журналистов, что же такого плохого военный блок НАТО сделал для России.

«Нет, не хочу. А что нас с ними делить?». «Нет, конечно. Это наши враги… Это исторически так повелось. Мы самая богатая страна – это не дает им покоя», — сказала женщина. «Не хочу об этом говорить», — сказала женщина пенсионного возраста.

Под видео появилось множество комментариев. Пользователи YouTube с иронией пишут, что ответы людей – это последствия пропаганды на росТВ.

«У них кругом враги». «Ни один не смог конкретно ответить, что же НАТО такого плохого сделал». «Надо было еще спросить, почему дети и семьи российских чиновников живут у «врагов» стран НАТО и почему они деньги свои там держат», — пишут комментаторы.

Прокомментировал видео и политический эксперт, экс-депутат Борислав Береза.

«Это самое смешное, что я видел», — пишет он в своем Telegram-канале.

Ранее россияне ответили, когда, по их мнению, Путин уйдет на пенсию.