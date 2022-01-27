Об этом сообщает «НБН».
Российские журналисты, авторы проекта «Что делать?» поинтересовались у россиян, как те относятся к НАТО и Европейскому Союзу и спросили, хотят ли они, чтобы РФ вступила в Альянс и ЕС.
Примечательно, что большинство опрошенных довольно эмоционально реагировали на данный вопрос. Жители РФ не стали скрывать свое враждебное отношение к НАТО и ЕС.
«Ни в коем случае… Разврат, ужас, колонизация», — сказал мужчина.
«Это наши враги. Ни в коем случае», — ответил еще один мужчина.
При этом часть опрошенных не смогла ответить на вопрос журналистов, что же такого плохого военный блок НАТО сделал для России.
«Нет, не хочу. А что нас с ними делить?».
«Нет, конечно. Это наши враги… Это исторически так повелось. Мы самая богатая страна – это не дает им покоя», — сказала женщина.
«Не хочу об этом говорить», — сказала женщина пенсионного возраста.
Под видео появилось множество комментариев. Пользователи YouTube с иронией пишут, что ответы людей – это последствия пропаганды на росТВ.
«У них кругом враги».
«Ни один не смог конкретно ответить, что же НАТО такого плохого сделал».
«Надо было еще спросить, почему дети и семьи российских чиновников живут у «врагов» стран НАТО и почему они деньги свои там держат», — пишут комментаторы.
Прокомментировал видео и политический эксперт, экс-депутат Борислав Береза.
«Это самое смешное, что я видел», — пишет он в своем Telegram-канале.
Ранее россияне ответили, когда, по их мнению, Путин уйдет на пенсию.
Обсуждение