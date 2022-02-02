Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Так прокомментировала заявление главы Кремля в одном из своих выступлений пресс-секретарь США Джен Псаки.

«Когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится кур, этот страх не преподносится как констатация факта. И когда мы слышим, как Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами, это тоже не следует преподносить как констатацию факта», – подчеркнула спикер Белого дома.

При этом она заверила, что в США прекрасно осознают, кто здесь лис, а кто куры.

По словам Псаки, всем известно о количестве российских солдат и военной техники, сосредоточенных у границ Украины, а также о скоплении войск РФ в Беларуси. Не известно только о дальнейших планах Путина, поэтому еще остается надежда на урегулирование ситуации с возможной эскалацией дипломатическим путем.

Ранее мы сообщали о том, что вероятность вторжения России в Украину резко упадет: астролог назвала дату снижения напряженности.