Об этой информации сообщил Кива в своем Телеграме, передает «НБН».

«Украина оккупирована. Она находится в руках коллаборантов из НАТО. Украина умирает, а вместе с этим погибает и ее народ», — лаконично подметил Кива, представив также и видеоролик.

В видеоматериале нардеп говорит о том, что Киев якобы с 2014 года находится под контролем Запада и НАТО. Кроме того, Кива еще и выразил уверенность, что представители Запада ведут государство к полноценному краху и уничтожению суверенитета как такового.

Украинские пользователи соцсетей возмутились подобными словами и интервью. Многие расценили подобное в качестве личной обиды, поскольку народный избранник дал интервью СМИ той страны, которая поспособствовала оккупации Донбасса и АР Крым.

Так же Порошенко сказал, что уже очевидно всем, кроме Зеленского: экс-президент назвал главного врага Украины.