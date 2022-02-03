Об этом сообщает BBC.com, передает “НБН”.

Отвечая на решение Джо Байдена направить дополнительные войска в Европу, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал это “деструктивным” и “неоправданным” шагом, усилившим напряженность и сузившим возможности для политического решения.

Пентагон заявил, что 2000 американских военных будут отправлены из Северной Каролины в Польшу и Германию, а еще 1000 человек, уже находящиеся в Германии, отправятся в Румынию. Также было сказано, что американские войска не станут воевать на Украине, а будут обеспечивать защиту союзников Вашингтона.

“Это боеспособные войска, но они не предназначены для борьбы с российскими солдатами — если бы они были, дислокация была бы намного больше, ведь не видно, чтобы Россия напрямую угрожала Польше или Румынии,” — комментирует Джо Байден.

Он пытается продемонстрировать свою решимость, не подрывая при этом шансов на дипломатическое решение. Байден не посылает много войск, особенно в прибалтийские государства, расположенные прямо на пороге России.

Путин заявил, что США проигнорировали обеспокоенность Москвы в своем ответе на российские требования о юридически обязывающих гарантиях безопасности, включая блокирование дальнейшего расширения альянса НАТО на восток.

К слову, в Румынии, где разместились недавно прибывшие американские войска, находится построенная США станция противоракетной обороны наземного базирования, которую Россия назвала угрозой безопасности с момента ее открытия в 2016 году.

На данный момент Россия имеет около 100 000 военнослужащих вблизи Украины. Планы вторжения она отрицает, заявляя, что войска находятся там для военных учений.

Напомним, что Кулеба рассказал о возможных датах нападения России.