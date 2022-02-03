Как информирует «НБН» со ссылкой на результаты последнего опроса, неожиданно среди украинцев выросла поддержка лидера партии «Наши» Евгения Мураева, до 7 процентов. А вот популярность Юрия Бойко среди наших соотечественников наоборот, упала до семи процентов. Именно в таком процентном эквиваленте готовы проголосовать за вышеуказанных кандидатов в случае внеочередных президентских выборов в Украине.

Касательно общего президентского рейтинга, отметим, что по настоящее время лидером президентского рейтинга остается Владимир Александрович Зеленский. Хотя и доля украинцев, которая готова проголосовать за него на внеочередных выборах президента, сократилась, у действующего лидера поддержка наблюдается на уровне 26 процентов.

Следом за ним разместился лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко. За пятого президента нашей страны во время внеочередных президентских выборов свои голоса готовы отдать 24,2 процента респондентов. Тройку лидеров замыкает Юлия Владимировна Тимошенко. Она могла бы набрать во время выборов 10,3 процента.

Далее размещаются Игорь Смешко (5,4%), Владимир Гройсман (3,1%), Олег Ляшко (2%), Виктор Медведчук (1,6%), Олег Тягнибок (0,9%). Ответ «за другого кандидата» выбрали 4,3 процента опрошенных украинцев.

Напоследок отметим, что телефонный опрос был проведен в период с 28 по 31 января 2021 года. В нем приняли участие 1206 украинцев, проживающих на всех подконтрольных стране регионах.

Также ранее украинцы высказались относительно выборов в Раду. Большинство респондентов проголосовали бы за партию Петра Алексеевича Порошенко.