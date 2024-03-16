О том, что вчера, 15-го марта, около 3 часов дня, поблизости от так называемого «избирательного участка», расположенного на центральной площади временно захваченного города Скадовск (Херсонская область) прогремел мощнейший взрыв в тот момент, когда оккупационные силы вели рядом патрулирование, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно, последствия были весьма печальны для «хороших русских» — в результате эффективного диверсионного «мероприятия», совершенного движением сопротивления, как минимум пятеро захватчиков отправились на лечение в госпиталь.

В ЦНС подчеркнули — вследствие абсолютной неспособности в обеспечении безопасности собственного личного состава, оккупационные «власти» города фактически отменили последующие попытки проведения «выборов» в Скадовске, позволив «голосовать» лишь по месту жительства.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС называли сайты «избиркомов» ВОТ Украины, заблокированные благодаря работе «неизвестных» патриотов.