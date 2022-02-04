Об этом сообщает «НБН».

У Дмитрия Яроша поинтересовались, что, по его мнению, напишут в учебниках истории о президенте РФ Владимире Путине. Соответствующий вопрос экс-руководителю «Правого сектора», командующему Украинской добровольческой армии задала журналистка Алеся Бацман в эфире политического ток-шоу «ГОРДОН».

Ярош не стал произносить вслух то, что, по его мнению, следует написать о президенте страны-агрессора, из-за того, что не хотел произносить нецензурные слова в прямом эфире.

Он напомнил об известной кричалке о Путине, которую придумали фаната харьковского футбольного клуба «Металлист».

«У харьковских ультрас есть такая красивая кричалка. Я не буду говорить, так как там есть нецензурные слова», — ответил он.

Гости студии поняли, о какой кричалке идет речь. Ответ Яроша студия встретила аплодисментами.

Стоит отметить, что ранее на аналогичный вопрос ответил экс-глава МВД Арсен Аваков. По его мнению, напротив фамилии российского лидера стоит написать «бешенная собака, которая стоит у наших ворот». Экс-министр неоднократно употреблял эту аллегорию в своих заявлениях.