Как информирует «НБН», о том, что Порошенко предложил в интервью немецким СМИ, он рассказал в своем телеграм-канале.

Так, Петр Алексеевич написал:

«В интервью для немецких СМИ из RTL Media Group призвал вернуться к идее миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе. Напомнил, что эта идея в свое время была зафиксирована в коалиционном соглашении германского правительства.

Нужно понимать, что после 2014 года мы не должны терять ни одного часа. Российские войска могут быть одинаково эффективны против регионов Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Норвегии, даже Боснии и Герцеговины – повсюду. Потому что сейчас никто не может чувствовать себя в безопасности. И в этом разница с 2014 годом.

Я не знаю, почему тогда каждый думал, что «конечно, Украину нужно поддерживать, но это проблема Украины». Теперь это касается каждого. В любом случае, сейчас Европа, весь европейский континент понимает – «да, это и моя проблема».