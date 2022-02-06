Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение министра в социальной сети «Твиттер», украинцам не стоит верить в прогнозы апокалиптического характера о вероятном вторжении Российской Федерации в Украинское государство.

В частности, в сообщении Кулебы говорится:

«Не стоит предавать особого внимания апокалиптическим прогнозам. Разные страны могут просчитывать совершенно разные сценарии. Однако Украинское государство готово к любому развитию событий. По состоянию на сегодняшний день наша страна имеет весьма мощные войска. Мы имеем также полную поддержку со стороны международных партнеров. Также украинцы верят в собственную страну. Нас враг должен бояться, но никак не мы его».

Буквально недавно в посольстве США в Украине прокомментировали предоставление очередной военной помощи Вашингтона — Киеву.