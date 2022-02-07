Об этом он заявил в студии телеканала Espreso.TV, передает «НБН».

Виталий Портников уверен, что пока президент РФ Владимир Путин жив и находится при власти в России, Украина не сможет восстановить контроль над захваченными территориями. Кроме того, он считает, что пока Путин при власти Украина не сможет провести выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству.

«Я вам гарантирую, что выборов по украинскому законодательству пока жив Владимир Путин, на оккупированных территориях не будет. Как их нет в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии… Это не будет. Мы можем попытаться применить тысячу стратегий, но эти территории будут оккупированные до последнего дня жизни Путина. А там посмотрим, потом будет изменение ситуации», — заявил Портников.

Кроме того, публицист добавил, что считает, что война на Донбассе закончится нескоро.

«Я много раз говорил людям, которые живут на оккупированных Донецкой и Луганской областях: оккупация продлится еще долго, война будет долго», — добавил он.

Ранее Портников выразил мнение, что Владимир Путин больше не собирается вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.