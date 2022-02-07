Об этом он заявил в программе журналистки Янины Соколовой «Соромно», передает «НБН».

Журналистка и телеведущая Янина Соколова поинтересовалась у экс-руководителя «Правого сектора», командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша, как он будет действовать, в случае если РФ пойдет в наступление и попытается взять столицу Украины – Киев. Он заявил, что перед ним поставлены конкретные задачи, в случае если РФ пойдет на полномасштабное вторжение.

«Я сейчас постоянно нахожусь на связи с Главнокомандующим ВСУ, генералом Валерием Залужным и соответственно с осени передо мной, как перед командующим УДА поставлены очень конкретные задачи: это развертывание н-го количества боевых батальонов и мы готовы к их развертыванию, определены зоны развертывания, база развертывания», — поведал Ярош.

Кроме того, по его словам, в случае наступления РФ состоится полная мобилизация медицинского батальона УДА, снайперских групп и мотопехотных загонов. Ярош добавил, что батальоны УДА готовы войти на самые опасные направления в случае полномасштабной атаки РФ.

«Те, которые будут определены Главкомом ВСУ», — отметил он.

Также экс-лидер «Правого сектора» оценил возможности захвата украинской столицы российскими оккупантами. Он заявил, что на войне нельзя ничего исключать, однако склоняется к мнению, что России не под силу захватить Киев.

«Захватить их силами, не уничтожая город, практически невозможно»,- считает Ярош.

Стоит отметить, что ранее Ярош в прямом эфире сказал, что напишут напротив фамилии Путина в учебниках истории. Он не стал произносить вслух, но напомнил об известной футбольной кричалке украинских болельщиков. В студии ответ Яроша встретили аплодисментами.