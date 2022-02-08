На своей странице в Facebook журналист написал, что на сегодня нет угрозы глубокого наступления на Украину армии страны-оккупанта. Данные наземной и космической съемки подтверждают, что сейчас Кремль не готовит «блицкриг», «штурм украинской столицы» и другие военные сценарии, о которых активно пишут в СМИ.

По словам Бутусова, переброс техники, вооружения и военных подразделений происходит открыто и демонстративно, кроме того освещается в росСМИ, информирует «НБН» .

Журналист объяснил, что Москва использует свои войска, чтобы оказывать прямое политическое давление. Пока российские военные не получили приказ о начале вторжения в Украину, но они готовятся к такому развитию событий.

Бутусов утверждает, что Путин создал военно-политическую демонстрацию вблизи границ нашего государства, чтобы приучить украинцев и НАТО к тому, что Россия в любой момент может начать полномасштабную войну.

Возможно созданием кризиса на границе Украины российский агрессор хочет «прикрыть» удары на Донбассе, это направление является для Кремля самым выгодным.

В то же время у Байдена предупреждают о том, что Россия может аннексировать захваченный Донбасс. Советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждает, что Кремль создал себе возможность для проведения большой военной операции.