В эфире NBC советник Байдена заявил, что сейчас Кремль создал себе возможности для проведения крупной военной операции на украинской территории. В частности, Россия может аннексировать ОРДЛО, информирует «НБН» .

В Вашингтоне предполагают, что одним из сценариев может стать активизация гибридной войны с осуществлением кибератак и попыток расшатать ситуацию на политической арене в Украине. Белый дом не исключает и полномасштабного военного вторжения армии РФ на украинскую территорию.

Салливан утверждает, что новый виток агрессии страны-оккупанта в отношении Украинского государства может произойти в любой момент, поэтому американское руководство рассматривает различные варианты действий Москвы и готовятся к ним. Он напомнил, что России грозят жесткие санкции и иные ограничения в случае масштабной военной операции на украинской территории.

Помощник конгрессмена рассказал американскому изданию о том, что официальные лица Вашингтона, которые ранее относились скептически к возможности большой войны РФ с Украиной, изменили свое мнение. Источник утверждает, что американское руководство исключает возможность решить конфликт политическим путем.