После встречи с лавой Кремля французский лидер заявил, что встреча с Путиным имела определенный прогресс, и в ближайшие дни будет решаться вопрос о снижении «градуса напряженности» в отношениях России и Запада

«Следующие несколько дней будут решающими и потребуют интенсивных обсуждений, которые мы будем осуществлять вместе», — сказал Макрон.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин заявил о готовности следовать той логике, которая позволит найти равновесие в инициативах, в том числе касающихся суверенитета и территориальной целостности Украины.

По инсайдерской информации, которая поступила от французских топ-чиновников, Макрон договорился с Путиным о том, что Россия якобы «не будет предпринимать военных инициатив».

Более того, Кремль якобы пообещал участвовать в диалоге о свертывании своих войск у границ с Украиной.

В частности, из Беларуси будут выведены 30 000 военных, участвующих там в совместных учениях.

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