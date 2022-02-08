Об этом он заявил в студии телеканала «24 Канал», передает «НБН».

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал последние нашумевшие заявления президента РФ Владимира Путина. Он считает, что риторика главы Кремля свидетельствует о том, что он не собирается идти на деэскалацию, а также о том, что Россия будет продолжать навязывать Украине Минские соглашения в своей интерпретации.

«Не думаю, что эта ситуация (вокруг украинской границы, — ред.) разрешится в ближайшее время. Потому, что это не является целью Путина решать такие проблемы, он их создавал лишь для того, чтобы держать нас на крючке. И эти его заявления про «красавицу» являются еще одним свидетельством того, что Минские соглашения – этот тот самый крючок, на котором он хочет держать и нас, и весь Запад. Не думаю, что он от этого захочет отказаться», — сказал экс-министр.

Огрызко добавил, что хочется верить в попытки президента Франции Эммануэля Макрона убедить Путина, но считает, что это безрезультатно.

«Макрон не с той стороны заходит. Убеждать в чем-то агрессора – неразумно с самого начала. Если человек или страна делает преступление, то за это преступление должно быть наказание, а не уговаривать отказаться от того, что он сделал преступление или прощать», — сказал дипломат.

К слову, ранее Огрызко рассказал, кто может остановить Путина от нового вторжения в Украину.