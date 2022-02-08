Об этой информации сообщил «ТСН», передает «НБН».

В самом начале Кулеба отметил, что между Украиной и ее партнерами с недавних пор начало идти тесное сотрудничество. Он уверяет, что сейчас Киев как никогда получает политическую и экономическую виды поддержки.

«Только в эти недели общий объем поддержки пересек отметку в полтора миллиарда долларов. Объем же вооружения достиг 1000 тонн», — подметил Кулеба.

Дипломат сказал, что вся вышеупомянутая помощь идет на обороноспособность Украинского государства от агрессора в лице Российской Федерации. Более того, дипломат сообщил, что официальный Киев получит еще больше поддержки со стороны Запада временем позже.

На этом фоне Резников оценил вероятность эскалации с РФ: глава Минобороны сказал, что ждет страну.