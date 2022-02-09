Политик и шоумен Сергей Притула на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение к главе Кремля. Он отметил, что для него в новинку отвечать на «маразмы пожилого российского дзюдоиста», но не может удержаться от комментариев, информирует «НБН».

В своей речи телеведущий выразил убеждение, что его родная земля будет процветать, а «лысый ботокс», имея ввиду главу РФ, «однажды разберут на запчасти».

На неприличную «шутку» Путина в своем Facebook отреагировал и финансист Юрий Фурса. Он предположил, что сексуальная тема беспокоит руководителя РФ, вероятно, из-за какой-то детской травмы, обратив внимание, что Путин вечно пытается выставить себя «альфа-самцом».

Фурса счел высказывание российского президента «криком о помощи маленького мальчика», который боится спать по ночам, переживая, что однажды придет в Кремль глава Чечни Рамзан Кадыров или другой мужчина с бородой и займет его президентское кресло. Финансист пообещал главе Кремля, что его приютят «где-то во Львове», если он надумает сбежать от «бородатого мужика».

Резко высказался на своей Facebook-странице журналист и блогер Денис Казанский. Он назвал Путина «дурацким дедом», который публично «с хихиканьем цитирует песни для дегенератов».

Отреагировал на скандальное высказывание российского коллеги и глава Украины Владимир Зеленский. На пошлые слова Путина об Украинском государстве, лидер украинцев дал красноречивый ответ на русском языке.