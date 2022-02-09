Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Интерфакс».

Одиозная представительница российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины можно «очень быстро». Она перечислила ряд условий.

В России требуют, чтобы страны Запада прекратили поставлять в Украину оружие. А то вооружение, которое союзники уже передали Украине, в МИД РФ требуют вывезти из территории нашей страны.

Кроме того, в России требуют, чтобы украинская армия отказалась от совместных учений со странами НАТО. А все иностранные военные советники и инструкторы, которые прибыли в нашу страну на фоне новых угроз со стороны РФ, покинули ее.

Но на этом список требований Кремля не заканчивается. Помимо вышеперечисленного Захарова заявила, что Украина должна отказаться от идеи стать членом НАТО и вернулась к внеблоковому статусу. Есть и конкретное требование к НАТО. У Лаврова хотят, чтобы военно-политический Альянс отказался от политики «открытых дверей».

Также Россия устами Захаровой вновь потребовала от официального Киева выполнения Минских соглашений.

Как известно, Россия стянула к украинской границе огромное количество военной техники и военнослужащих. Иностранные СМИ, ссылаясь на данные западной разведки, неоднократно сообщали, что Кремль может готовиться к новому вторжению в Украину. Например, в США не исключают, что РФ может решиться на полномасштабное вторжение в Украину в феврале.