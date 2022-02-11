Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Борислава Березы под названием «Березовый сок».

Германия является партнером Украины в ЕС и посредником в нормандском формате переговоров. Однако правительство ФРГ отказывается предоставлять нашему государству летальное оружие на фоне возможного нового вторжения РФ в Украину. Это вызывает разочарование у значительной части украинского общества.

Тем временем экс-депутат, политический обозреватель Борислав Береза сообщил об изменении отношения граждан Германии к возможному полномасштабному вторжению РФ в Украину. Он сослался на свежие данные опроса от немецкой телевизионной компании ZDF.

«По данным опроса ZDF, 50% населения Германии считает, что ФРГ должна оказывать экономическое давление на Россию, чтобы избежать вторжения в Украину», — пишет экс-парламентарий.

Береза считает, что это хорошие новости. Кроме того, он отметил, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что многих граждан ФРГ беспокоит то, что Россия стянула огромное количество своих войск к украинской границе.

««Северному потоку» все хуже и хуже. Но главное, чтоб это и многое другое остановило кремлевского безумца. Иначе война», — пишет Береза.

Политической обозреватель подчеркнул, что украинцы не хотят войны, но будут защищать свое государство в случае полномасштабного российского вторжения.

Ранее Германия решила передать ВСУ 5 тыс. военных защитных касок.