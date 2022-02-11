Об этом он сказал в эфире политического ток-шоу «ГОРДОН», передает «НБН».

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о самых больших союзниках Украины. По его словам, партнеров и союзников может быть много, а вот стран, которых можно назвать «друзьями» — мало.

Экс-министр сказал, что друзьями Украины являются страны Балтии и соседняя Польша.

«Все знают – друзей на самом деле никогда очень много не бывает. Вот партнеров у нас много. У них есть собственные интересы», — сказал дипломат.

По словам политика, партнерами Украины являются США, Канада, Великобритания.

«Но если посмотреть по Европе, то увидим, что партнеров много. Тех, кто нам помогает тоже много. Но назвать их друзьями – это другое. Когда ты борешься, то каждый для тебя важен. Но друзья – это друзья, а партнеры – это партнеры. В будущем, надеюсь, будут нашими союзниками», — заявил экс-министр.

Ранее Климкин рассказал, кого Путин одновременно опасается и уважает.