Как информирует «НБН», в эфире YouTube-канала «Медиагруппа Патриот» руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что вариант «финляндизации» нашей страны – это хороший выход из сложной ситуации, в которой оказалась Украина.

При этом эксперт добавил, что действующее политическое руководство Украинского государства вряд ли будет рассматривать такой вариант.

Цитата из заявления Андрея Золотарева:

«Я полагаю, что здесь вперед забегают. Ведь скажите, сейчас, собственно говоря, какую «финляндизацию» можно рассматривать? Ведь в Конституции нашей страны уже закреплен вектор Украинского государства в Организацию Североатлантического договора. Я весьма сомневаюсь, что действующая власть нашей страны сможет сдвинуться в этом направлении. Ведь политическое руководство Украины сейчас не в силах подойти к комплексу мер по воплощению договоренностей, достигнутых в рамках «Минска». Да и политсилы, которая бы могла данный вопрос сделать актуальным для страны, в Украине попросту нет».

Но при этом политолог добавил, что именно вариант «финляндизации» стал бы весьма неплохим выходом для нашей страны из затянувшегося на годы внутренне- и внешнеполитического кризиса.

Ранее политик Вадим Карасев озвучил собственное мнение относительно того, что придет время, когда Украине и России придется задуматься над нормализацией отношений.