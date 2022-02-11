Об этом сообщает «НБН».

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО Украины сообщил, что против телеканала «НАШ» были введены санкции. По его словам, ограничения против данного телеканала были введены на основе соответствующих документов, которые были предоставлены СБУ.

«Санкции были введены против компаний «Наша Прага», «Наш 24», «Наш 365» (канал «НАШ») и на компанию, которая является владельцем всех этих компаний. Она зарегистрирована на Кипре», — сказал на брифинге Данилов.

На санкционные ограничения против телеканала «НАШ» мгновенно отреагировал экс-депутат Евгений Мураев, которые является фактическим владельцем медиаресурса. Накануне объявления решения Совбеза он собрал своих сторонников на митинг против закрытия телеканала возле здания Харьковской областной администрации. Именно там 11 февраля прошло заседание Совбеза. Его выступление показал уже подсанкционные телеканал «НАШ» на своем YouTube-канале.

«Это форма расправы, это жесточайшая цензура, наступление на права и свободы каждого из нас», — заявил Мураев на митинге.

Пророссийский политик сказал, что он намерен бороться за телеканал.

Как известно, год назад СНБО ввел санкции против трех пророссийских телеканалов, связанных с лидером «ОПЗЖ», кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Стоит добавить, что накануне объявления решения Совбеза касаемо телеканала «НАШ» Мураев обратился к СНБО.