О том, что ФРГ по-прежнему уязвима к внешнему, в особенности, российскому влиянию, а также по какой причине это возможно, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, опубликованное в The Times.

По словам Данилова, Украина неоднократно предупреждала страны-партнеры касательно существования разветвленной шпионской сети россиян, весьма активно ведущей свою деятельность на территории Германии. Секретарь СНБО полагает, что российская агентура, промышляющая в Германии, является потомками оперативников КГБ, внедренных СССР во времена «Холодной войны», и «рыскавших» там еще с 1989-го года, до самого снова Берлинской стены.

Данилов акцентировал:

Страна [Германия] очень уязвима к российскому влиянию, и это связано с их прошлым наследием и сотрудничеством между немцами и россиянами до полномасштабной войны в Украине.

Ранее мы писали о том, что Данилов комментировал разговоры о прекращении огня и поиске «мирных путей» для Украины.