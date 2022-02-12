Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», секретарь координационного органа при президенте Украины по вопросам нацбезопасности и обороны заявил, что со стороны нашей страны силовой сценарий по деоккупации Донбасса невозможен.

Прямая речь Данилова:

«Военным путем Россия забрала в 2014 году у Украины Автономную Республику Крым. На территории нашей страны Россия начала войну в Луганской и Донецкой областях. А сейчас в Москве начинают чепуху рассказывать о том, что якобы мы военным методом будем деоккупировать захваченные агрессором территории Донбасса».

Будет ли силовой сценарий?

Алексей Данилов в этом контексте добавил, будут ли Вооруженные силы Украины освобождать временно оккупированный Донбасс силовым методом.

«Хочу в очередной раз отметить. Украина не может пойти на такой шаг, ведь мы несем ответственность за гражданское население региона. И, не доведи Господи, если армия нашей страны пойдет в наступление, представьте только себе, какое количество мирных граждан может погибнуть», — заявил секретарь СНБО.

Напоследок он добавил, что незаконно аннексированный Крым, а также временно оккупированные территории Донбасса будут возвращены в состав нашей страны, и это вопрос исключительно времени.

Также известно, что во время заседания СНБО было принято решение нанести удар по еще одному украинскому политику Евгению Мураеву — против телевизионного канала «НАШ» ввели санкции.