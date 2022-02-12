Об этом сообщает Korrespondent, передает “НБН”.

“Прошлой весной мы уже наблюдали скопления войск РФ вблизи Украины, но на данный момент их количество разительно больше. Не может не беспокоить факт того, что помимо нарастания количества войск со стороны России, они еще и расположены на белорусской территории, где якобы проводят совместные учения”, — говорит Кариньш.

— “Мы не можем точно знать, будет ли война, но пока очевидно одно: Россия выступает против независимости Украины”.

Также в интервью он добавил, что государства Европейского Союза и НАТО должны поддержать Украину в этот момент.

Чтобы избавиться от дестабилизации всего региона из-за конфликта, Кришьянис Кариньш видит необходимость в том чтобы усилить военное влияние со стороны НАТО в Балтийских странах, при этом важная роль перепадает на Германию в этом процессе.

Западные страны напрямую требуют от России отвода войск, угрожая санкциями, однако в этом вопросе Москва принципиальна: обвиняет их в вооружении Украины и требует “гарантий безопасности”.

На фоне конфликта РФ и Украины, появляется информация о возможном свержении власти в Киеве.