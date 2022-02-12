Как информирует «НБН» со ссылкой на «Страна.UA», эксперт рассказал, как влияет на украинцев то, что власть один за другим закрывает телевизионные каналы в Украине.

Прямая речь Андрея Золотарева:

«Когда начали закрывать NewsOne, Zik, а также 112, а это было год тому назад, уже стало понятно, что действующая украинская власть будет всеми возможными методами создавать удобную для себя же информационную среду. Совсем неугодных средств массовой информации ожидает полное закрытие. Все остальных – жесткая цензура. Причем с такими действиями они к каждому без исключения придут. И такая вот пружина будет сжиматься до самих выборов, и только в их преддверии она разожмется».

Касательно того, как влияет закрытие телевизионных каналов на украинцев, Андрей Золотарев добавил:

«Сейчас простые украинцы заняты тем, чтобы выжить. Они озадачены ценами, тарифами, тем, что не могут своевременно получить качественную медицинскую помощь. А когда у человека в холодильнике пусто, то ему точно нет дела до телевизора».

Также закрытие телеканала «НАШ», решение о чем было принято на выездном заседании СНБО в Харькове, 11 февраля, прокомментировал и Вадим Карасев, отметив, что «в свое время все это закончится тем, что произойдет большой прорыв нарыва».