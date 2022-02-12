Как информирует «НБН» со ссылкой на «Страна.UA», эксперт перечислил причины, по которым Зеленским было принято такое решение.

Дословно из заявления Вадима Карасева:

«По каким причинам гарант Конституции Зеленский имел желание заблокировать телевизионный канал «НАШ»? Прежде всего – ему вовсе не нужны медиа, которые занимаются критикой власти. Президенту вполне достаточно оставить один или два лояльных к нему канала, к примеру «Раду» и «Дом» на всю Украину. И на этих ресурсах будут на протяжении всего времени вещать о том, каких достижений и успехов достиг Зеленский. Скажите, зачем главе государстве те, кто выступают против него? Да и выборы как выиграть, если кто-то будет показывать то, что в действительности происходит в нашей стране? Второе. Американская сторона сказала весьма прямолинейно, что Мураев является угрозой. Нельзя же игнорировать это. Чем все это закончится? Придет время, и все завершится большим прорывом нарыва».

Блокировку собственного телеканала также прокомментировал и украинский политик Евгений Мураев. В частности, он заявил, что види в такого рода действиях со стороны власти расправу.