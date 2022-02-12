Об этом сообщает LRT, передает “НБН”.

Министр добавила, что возлагает огромные надежды на дипломатическое решение конфликта между двумя странами, однако вместе с этим она выразила поддержку и стремление принять беженцев в случае наихудшего варианта развития событий.

Мнение Шимоните также разделяет министр внутренних дел Литвы Агне Билокайте, которая еще в среду проинформировала общественность, что страна на данный момент активно готовится к процессу принятия беженцев из Украины.

Она говорит, что для нее не имеет значения количество беженцев, страна прорабатывает разные сценарии, желая поддержать страну при любом варианте.

Как ею было сказано, министерство внутренних дел разослало в правительственные организации многочисленные опросы о том где они смогут поселить и как смогут помочь эвакуированным. Активно принимают участие в подготовке и неправительственные фонды.

Литва заметно выражает поддержку Украине, говоря о готовности поддержать беженцев или передать Киеву оружие.