Об этом сообщает Мil.gov, передает “НБН”.

Вместе они пообещали дать отпор российской армии в случае нападения.

“Еще в 2014 году наша армия и добровольцы смогли выстоять, в тот непростой момент, когда “брат” нагло вонзил нож в спину”, — говоря о России обращается Резников. — “Тогда мы не были готовы воевать с тем, с кем еще недавно сидели за одним столом. Но сейчас ситуация другая. Мы психологически готовы. В Кремле это точно осознают, это очень важный элемент удержания. Сегодня наша армия за последние 15 лет стала разительно мощнее…Кто смотрел в глаза нашим воинам хоть один раз, знает наверняка — агрессору никогда не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни какой-нибудь другой город”.

По словам Минобороны, многие страны наконец-то поняли опасность России. Поддержка, которую проявляют международные партнеры — наиболее сильная за все время Независимости Украины. Это проявляется в поставке оружия не только в нашу страну, а и в соседние страны. Сейчас военные уже прошли обучение и готовы в любой момент активизироваться против общего врага. Однако эти страны эмоционально переживают, они напряжены, в то время как Украина прошла через это в 2014 году и готова выстоять любые провокации.

“Никто не может залезть в голову Путина и точно сказать о его планах. Но абсолютно ВСЕ сценарии мы уже просчитали и готовы к ним. С Москвы сейчас исходит очень много заявлений, даже такие, что это мы планируем нападать. Это абсурд. Мы не собираемся никого атаковать, но делаем все возможное чтобы улучшить защиту страны. Мы планируем идти дипломатическим путем. Я вам больше скажу — именно дипломатическим и мирным путем мы вернем Донецк и Луганск, Крым и Севастополь. Именно благодаря этой демократии и мирному походу мы имеем такую поддержку со стороны”, — добавил Министр обороны Украины.

Он гарантирует, что на данный момент войска готовы ко всему и будут защищать страну до последнего.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны оценил вероятность эскалации РФ. Помимо этого, разведка узнала, что Россия действительно делает возле границ Украины.