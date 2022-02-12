Как информирует «НБН», в своем Телеграме бывший украинский лидер написал о том, что в срочном порядке должен сделать президент Украины Зеленский, спикер Верховной Рады Украины Стефанчук, а также Кабинет министров нашей страны.

Цитата из сообщения Петра Порошенко:

«Вечер пятницы принес очень много новой тревожной информации о готовности России к полномасштабному вторжению в Украину. Источники, к сожалению, настолько серьезны, что ими недопустимо пренебрегать, даже являясь оптимистами. Береженого даже Бог бережет. Поэтому обязанность политиков — принять все экстренные меры, чтобы защитить страну и людей от худшего сценария. К тому же демонстрация нашей готовности к обороне такой сценарий вполне может предотвратить».

«Мы требуем от Владимира Зеленского уже в субботу утром созвать заседание СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны. У нас такой план есть, и мы готовы его представить СНБО. От Председателя Верховной Рады требуем также в субботу созвать внеочередное чрезвычайное заседание парламента, на которое пригласить президента, министра обороны, главнокомандующего Вооруженными силами, руководителей разведок и т.д. Верховная Рада должна изменить календарный график и быть готовой в режиме нон стопа принимать необходимые законы, так как это было в 2014 году. С этим требованием на 8.30 утра мы идем к Руслану Стефанчуку. А правительство в течение дня должно подать предложения по увеличению расходов на оборону, за основу может быть взят наш законопроект».