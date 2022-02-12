Об этом сообщает Korrespondent, передает “НБН”.

В своем твиттере посол Британии Мелинда Симонс сообщила, что остается в Киеве. Данную информацию дипломат распространила уже после рекомендации родной страны покинуть Киев из-за обострения российской агрессии в сторону Украины.

Примерно в это же время, невзирая на решение Мелинды, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас опубликовал твит с информацией о том, что он не намерен покидать Украину, несмотря на эвакуацию большей части дипломатов со страны.

Он подметил, что опубликовал объявление из-за распространения ненадежных новостей, но каких именно — не уточнил.

В связи с конфликтом России и Украины, многие страны уже призвали своих граждан, находящихся на территории Украины, покинуть страну. Так поступили: США, Япония, Латвия, Эстония, Нидерланды, Великобритания, Израиль, Дания и Канада.

Помимо этого, Норвегия советует не только покинуть Украину, а и в ближайшее время не посещать Россию и Беларусь.

Британия же сообщает, что гражданам не стоит ожидать экстренной эвакуации. Они должны покинуть страну сейчас. Об этом заявил Джеймс Хиппи.

США опубликовали публичное заявление о рекомендации покинуть Украину, считая, что вторжение уже близко. Вместе с этим, политолог оценил реальные риски, посмотрев на ситуацию под другим углом.