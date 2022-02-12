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Такое заявление сделал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире программы «Свобода Савика Шустера».

По его словам, в остальных 95% случаев будут постоянные военные провокации, в том числе и крупные (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

«Вероятность полномасштабной войны ничтожно мала, но все равно бы я оставил 5%, а 95% на то, что в любом случае будут какие-то крупные военные провокации, например, кибератаки», – отметил политолог.

Пионтковский также отметил, что в условиях постоянной угрозы новой агрессии со стороны РФ, Украина очень окрепла, ее армия с каждым днем становится все сильнее, и в Кремле это понимают.

Вооруженные силы Украины при поддержке всего населения страны готовы в любой момент дать отпор российским агрессорам.

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