Как информирует «НБН», в своем Телеграм политик обнародовал видео, в котором кратко прокомментировал встречу со Стефанчуком, а также рассказал о дальнейших планах на сегодняшний день. Кроме того, он призвал остальные парламентские фракции срочно собраться на согласительный совет.

В ходе своего видеообращения, Порошенко отметил, что он, руководство еще одной политической силы «Голос», а также спикер парламента нашей страны Руслан Стефанчук провели встречу сегодня утром, двенадцатого февраля. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, в частности, были оценены риски вторжения, возможность дать отпор агрессору, эвакуацию из Украинского государства иностранцев…

В итоге Петр Алексеевич подчеркнул, что на 13 часов они намерены опять вернуться к парламенту. А Стефанчука политик призвал организовать заседание согласительного совета, так как именно он имеет право делать это. А уже согласительный совет может созвать внеочередное заседание ВРУ.

Видео обращения Петра Порошенко

Также бывший украинский лидер призвал общество не паниковать, заявив:

«Я в очередной раз призываю всех не паниковать! Украинское государство способно дать отпор врагу. Цена за это будет очень большой, но Украина – прежде всего! Наши действия сейчас будут способствовать политико-дипломатическому решению российских аппетитов и остановке агрессора. Мы сделали это в 2014-м, повторим это и сейчас».

Немного ранее перед этим экс-глава Украинского государства озвучил свои требования к Зеленскому, спикеру парламента, а также украинскому правительству.