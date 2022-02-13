Как информирует «НБН», телеграм-канал «Легитимный», ссылаясь на собственного источника, поведал некоторые подробности о разговоре украинского и американского лидеров.

Дословно из сообщения ресурса:

«Наш источник сообщает, что в телефонном разговоре Байдена и Зеленского обсудили вариант финансовой помощи, так как нагнетания западными партнерами кейса вторжения – убивает нашу экономику. Байден обещал помочь, но ничего конкретного. (Говорят денег нам не дадут, придется самим как обычно вылазить)».

При этом телеграм-канал добавил о том, на что намекнул гаранту Конституции Украины глава Белого дома.

«Источник указывает, что разговор был конкретный, но точную информацию, никто нам не сообщит. Байден намекал Зеленскому, что возможно пора начать движение по Минским соглашениям, но получил ответ, что пока это не возможно. Байден в итоге сказал обыденные слова, что США всегда поддержат Украину».

Днем ранее стало известно о переговорах между американским лидером Джо Байденом и президентом государства-оккупанта Российской Федерации Владимиром Путиным.