Министр внутренних дел Денис Монастырский заверил, что «повторения Славянска» не допустит.

Денис Монастырский выступил с обращением к украинцам в понедельник 14 февраля на канале МВД Украины, передает «НБН».

Глава МВД выразил уверенность, что в случае дестабилизации обстановки, украинские правоохранительные органы не допустят сепаратистких проявлений, подобных тем, что были весной 2014 года на востоке Украины.

«Повторение Славянска мы тоже не допустим! Если какой-то «гиркин» попытается захватить админздания – он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и никаких колебаний!» – заявил Монастырский.

Также министр отметил, что каждый из нас может и должен помогать сохранять стабильность в стране. Не паниковать, сохранять спокойствие и продолжать делать свою работу, для того, чтобы работали школы, больницы, детские сады, предприятия.

Заявление главы МВД прозвучало на фоне концентрации у украинских границ около 140 тысяч военнослужащих РФ.

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