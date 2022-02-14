После того, как Лукашенко заявил, что Украина может в течение 15 лет стать членом Союзного государства, он открестился от причастности к нагнетанию обстановки в нашей стране.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Белта».

Комментируя взаимоотношения с Украинским государством, непризнанный президент заявил, что нет смысла выяснять кто прав, а кто виноват. Он расплывчато добавил, что и так «понятно, что происходит».

По его словам, Беларусь «практически» не причастна к обострению отношений с соседним государством, поскольку якобы их политика была для украинцев «ясной и понятной».

Лукашенко считает украинский народ «родными людьми от Бога», добавив, что будущее двух государств должно складываться как у соседей.

Напомним, что в начале февраля самопровозглашенный глава Беларуси пообщался с пропагандистом Кремля Владимиром Соловьевым. Во время беседы нелегитимный президент пригрозил лишить украинцев поставок нефтепродуктов, если начнутся боевые действия с Россией.

На заявление Лукашенко ответил сам глава Украины Владимир Зеленский, который озвучил ему интересную статистику с «неудобными» данными по товарообороту между странами.