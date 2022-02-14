Как информирует «НБН», более подробно об этом руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал в своем Телеграме.

Насколько известно, более трех десятков стран в мире на фоне сообщений, исходящих от западных СМИ о готовящемся вероятном вторжении РФ в Украину, которое должно произойти якобы уже сегодня, четырнадцатого февраля, дали рекомендации своим соотечественникам срочно покинуть Украинское государство. В это же время страну активно покидают олигархи и другие бизнесмены. Согласно словам Михаила Погребинского, предприниматели уезжают самостоятельно, вывозя собственные семьи за пределы нашего государства.

Дословно из сообщения Михаила Погребинского:

«Представители дипломатических ведомств тоже уезжают. Однако посольства работать в Украине не прекращают. Единственное – была сокращена численность персонала. Я могу очень просто все это пояснить. Вот эти слова, что «Путин нападет» запустили цепочку, которая подразумевает некий протокол действий. Согласно протоколу, нужно вывозить граждан из Украины, необходимо предлагать, чтобы они уезжали. Ведь если не сделать этого, то сразу станет понятным то, что все это мистификация. Американская сторона же заинтересована в том, чтобы в то, что Россия действительно нападет на Украину, поверили как можно больше людей. Но в это же время Вашингтон выстраивает беспроигрышную ситуацию».

Далее эксперт пояснил, что если Россия действительно пойдет в наступление, то США будут правы в своих действиях, и все, что они могли, сделали.

«Киев в Вашингтоне не собираются защищать. Ведь в США предупреждали об этом. А вот собственных граждан и посольство – да, они будут горой стоять за них. И если Путин не нападет, то американцы потом скажут: «Мы напугали главу Кремля, вот он и не напал». Но как считаю я, американская сторона уже слишком далеко зашла. И если Путин таки не нападает, естественно же, Штаты окажутся в самой настоящей жо*е. И кто им сможет тогда в следующий раз поверить – я знать не могу».

Как известно, ранее в распоряжении СМИ появились данные о том, кто из украинских олигархов, политиков и бизнесменов покинули Украину, и каким образом они это сделали.