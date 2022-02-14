На фоне вероятной агрессии со стороны Российской Федерации из Украины эвакуируются не только сотрудники посольств иных государств, члены их семей и другие иностранцы, но и представители украинского большого бизнеса, олигархи, а также парламентарии.

Как информирует «НБН», подробную информацию обнародовало издание «Украинская правда».

Согласно информации прессы, представители украинского бизнеса, олигархи выезжают из Украины чартерными рейсами. На протяжении вчерашнего дня, тринадцатого февраля, из столицы нашей страны вылетели приблизительно два десятка чартеров, а также частных авиарейсов. Стоит отметить, что такого количества чартерных рейсов не было за последние шесть лет наблюдений.

Известно, что среди частных средств авиации, которые покинули Украинское государство – самолеты бизнесмена Ахметова и политика Колесникова. Хотя последний через некоторое время подтвердил журналистам, что он сейчас в столице Украины и не имеет никаких планов уезжать куда-то. А свою авиатехнику он отправил в Прагу, где самолет пройдет ТО.

Еще один миллионер, а также депутат от «ОПЗЖ» Игорь Абрамович, орендовал частный самолет на пятьдесят человек. Согласно информации СМИ, этот авиатранспорт должен был вывезти из Украины в Вену родственников однопартийцев парламентария, и его бинес-партнеров.

Кто из политиков, бизнесменов и олигархов уехали из Украины?

Касательно Рината Ахметова, по данным «УП» один из его самолетов вылетел из Украины в воскресенье, но сам олигарх выехал из Украинского государства еще тридцатого января. Он якобы отправился в Цюрих.

Примечательно, что среди тех бизнесменов и политиков, которые покинули пределы нашей старны, есть следующие: В. Пинчук, В. Новинский, а также А. Ярославский, А. Ставницер, В. Нестеренко, В. Хмельницкий и В. Столар…

Ранее источник в Офисе президента уже сообщал о том, что большая часть украинских олигархов поспешно покинули пределы страны. Кроме того, отмечалось, что пределы нашей страны покинули и множество представителей пропрезидентской партии СН. Однако руководство политсилы дало им сутки для возвращения в Украину.